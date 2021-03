Mutmaßliche Terror-Attacke in Südschweden – mehrere Menschen verletzt

Angriff in schwedischer Kleinstadt. Die Polizei spricht von einer mutmaßlichen Terrortat. (Symbolbild)

imago images/Bildbyran

Stockholm. Der Angreifer wurde von der Polizei angeschossen und festgenommen. Mehrere Menschen sollen bei der Attacke schwer verletzt worden sein.

In einer südschwedischen Kleinstadt hat ein Mann eine Reihe von Menschen mit einer mutmaßlichen Stichwaffe angegriffen und mehrere davon verletzt. Wie die schwedische Polizei am Mittwoch erklärte, wurde der junge Angreifer in Vetlanda rund