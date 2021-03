Geländer-Unglück: Studenten stürzen an Uni in den Tod

Drei Studenten, die die Versammlung einberufen hatten, wurden von der Polizei festgenommen.

Radoslaw Czajkowski/dpa

El Alto. Eine Studentenversammlung endet in Rangeleien auf dem Gang eines Universitätsgebäudes. Plötzlich gibt das Geländer nach und mehrere Menschen stürzen fast 17 Meter in die Tiefe.

Bei Tumulten in einer Universität in Bolivien sind mindestens sechs Studenten nach einem Sturz aus dem fünften Stock ums Leben gekommen. Drei waren direkt an der Unglücksstelle gestorben, drei weitere erlagen im Krankenhaus ihren schweren V