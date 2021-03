Die Designerinnen Mina Bonakdar (l) und Elena Buscaino nehmen sich mit Slogans im Schritt ihrer Hosen das "Manspreading" vor.

Jörg Carstensen/dpa

Berlin. Zwei Berliner Studentinnen unterstellen Männern, sich im öffentlichen Raum breitzumachen. Nun starten sie eine Kampagne.

Es ist ein Thema mit viel Aufregerpotenzial: "Manspreading". Das Phänomen beschreibt das Verhalten von Männern, an öffentlichen Orten mit gespreizter Beinhaltung zu sitzen. In Städten wie New York, Wien und Madrid gab es gegen dieses "Ausbr