Ein Mitarbeiter eines öffentlichen Bestattungsdienstes in Manaus verschließt einen Sarg mit dem Leichnam eines Mannes, der an Komplikationen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben ist.

Edmar Barros/AP/dpa

Brasília. Trauriger Rekord in Brasilien: So viele Menschen wie noch nie sind an einem einzigen Tag an Covid-19 gestorben. Die Hoffnungen ruhen nun auf einem Durchbruch bei den Impfungen.

Brasilien hat bei den an einem Tag erfassten Corona-Toten einen neuen Höchstwert registriert. 1641 Menschen sind nach Daten des Gesundheitsministeriums vom Dienstag (Ortszeit) innerhalb von 24 Stunden gestorben.Der bisherige Höchstwert hatt