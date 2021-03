The Masked Singer: Das Quokka ist enthüllt.

Willi Weber/ProSieben

Köln. Bei "The Masked Singer" wurde das Quokka enthüllt. Ein beliebtes Gerücht war falsch. Es ist nicht Gottschalk.

"Der letzte Bulle" mimt ein Beuteltier: Schauspieler Henning Baum ist in der ProSieben-Show "The Masked Singer" als kugeliges Quokka enttarnt worden. Der 48-Jährige mit der markanten Stimme schälte sich am Dienstagabend aus seinem Mini-Käng