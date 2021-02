Guido Maria Kretschmer hofft auf mehr Wertschätzung und bessere Bezahlung für seine Branche.

Georg Wendt/dpa

Berlin. Haare seien definitiv nicht zu unterschätzen, meint Guido Maria Kretschmer. „Wenn man sie hat, auf jeden Fall - und wenn sie nicht mehr da sind, sind sie auch ein Problem.“ Der Designer und andere Promis haben viel gelernt in der friseurfreien Zeit.

Ein Kaffee, ein bisschen plaudern - und danach ist alles tipptopp. Ein Friseurbesuch kann so viel mehr sein als nur waschen, schneiden, föhnen. Wenn die Friseure am Montag wieder loslegen, dürfte sich so mancher Kunde wie neugeboren fühlen.