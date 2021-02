Die Polizei warnt: Impfzentren verschickten grundsätzlich keine Briefe, die mit einer Nachnahmegebühr per EC-Karte bezahlt werden müssen.

Polizei Duisburg

Duisburg. Die Polizei warnt vor einem neuen Betrugsversuch in Zusammenhang mit Corona-Impfungen. Falsche Briefträger seien unterwegs, die versuchten ein angebliches Einschreiben vom Impfzentrum zuzustellen.

Mit einem falschen Brief vom Impfzentrum hat ein Trickbetrüger in Duisburg eine Seniorin beinahe um 1900 Euro gebracht. Der falsche Postbote habe der 95-Jährigen den Brief am Freitag als angebliches Einschreiben mit Nachnahmegebühr übergebe