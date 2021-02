Kreuzfahrtschiff „Odyssey of the Seas“ fährt zur Nordsee

Das Kreuzfahrtschiff "Odyssey of the Seas" wird von der Meyer-Werft über die Ems in Richtung Nordsee überführt.

Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Papenburg. Kreuzfahrtschiffe liegen in der Corona-Pandemie nicht gerade im Trend. Das bekommt auch die Meyer-Werft in Papenburg zu spüren. Der erste Neubau in diesem Jahr steht aber in den Startlöchern.

Der kriselnde Kreuzfahrtschiffbauer Meyer-Werft hat am Samstag seinen Neubau „Odyssey of the Seas“ auf die Schleppfahrt über die Ems zur Nordsee gebracht. Dafür wurde die Ems von Freitagmittag bis Sonntag aufgestaut, wie die Wasserstraßen-