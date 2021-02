Demos gegen die Corona-Maßnahmen fanden direkt nach dem ersten Fall im März 2020 statt. (Symbolbild)

imago images/Alexander Pohl

Berlin. Den ersten bestätigten Corona-Fall in Berlin gab es am 1. März 2020 – kurz darauf folgten Proteste gegen die Corona-Beschränkungen. Ein Soziologe erklärt, was es damit auf sich hat.

Die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen haben sich nach Überzeugung des Soziologen Simon Teune nicht erst Schritt für Schritt im Laufe des vergangenen Jahres radikalisiert. "Wenn man diese Proteste unter den verschiedenen Namen Hygienedemos