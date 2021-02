Ausflügler entspannen bei frühlingshaften Temperaturen am Timmendorfer Strand. Dieser Winter hat neue Wärmerekorde aufgestellt.

Gregor Fischer/dpa

Offenbach am Main. Grund zu Beunruhigung: Im Winter sind gleich mehrere neue Wärmerekorde aufgestellt worden. So zeigen sich immer gravierendere Folgen des Klimawandels.

Auch in den Wintermonaten zeigt sich der Klimawandel: Erstmals in der Geschichte der Wetteraufzeichnungen wurden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) an Messstationen in Wintermonaten an sechs hintereinander folgenden Tagen Tempe