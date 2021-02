Kein Widerrufsrecht beim Auto-Leasing.

dpa/Christin Klose

Karlsruhe. Verbraucher haben beim Auto-Leasing mit Kilometerabrechnung kein Widerrufsrecht.

Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe in einem Musterfall entschieden. Ein solcher Leasingvertrag erfülle nicht die einschlägigen Voraussetzungen, sagte die Vorsitzende Richterin Karin Milger bei der Urteilsverkündung am Mittwoch