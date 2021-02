Schneeglöckchen blühen vor der Ruine der Kirche Unser Lieben Frauen in Zeppernick (Sachsen-Anhalt). Mit den milden Temperaturen findet in der Natur im Jerichower Land gerade ein Frühlingserwachen statt.

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Offenbach am Main. Am Freitag wird es vorübergehend grau am Himmel in Deutschland, doch schon für das Wochenende ist wieder Sonnenschein angesagt. Wenn auch mit deutlich kühleren Temperaturen als noch eine Woche zuvor.

Das frühlingshafte Wetter in Deutschland neigt sich zumindest vorerst seinem Ende entgegen. „Von Kälte ist jedoch auch weiterhin nicht die Rede“, sagte der Meteorologe Markus Übel vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Mittwoch. D