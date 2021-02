Größter Fund in Europa: Hamburger Zoll stellt mehr als 16 Tonnen Kokain sicher

In fünf Containern aus Paraguay hat der Hamburger Zoll mehr als 16 Tonnen Kokain sichergestellt.

dpa

Hamburg. Die Rekordmenge wurde in fünf Containern aus Paraguay entdeckt. Beamte in Antwerpen fangen weitere sieben Tonnen ab.

Mehr als 16 Tonnen Kokain haben Hamburger Zollfahnder in fünf Containern aus Paraguay entdeckt. Das Rauschgift sei am 12. Februar unter Blechdosen mit Spachtelmasse gefunden worden, teilte das Zollfahndungsamt am Mittwoch mit. Es hande