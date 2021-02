Volkmarsen erinnert an Auto-Attacke auf Rosenmontagsumzug

In der nordhessischen Kleinstadt war vor einem Jahr ein Auto in einen Karnevalsumzug gerast und hatte dabei zahlreiche Menschen verletzt.

Uwe Zucchi/dpa/Archiv

Volkmarsen. Am 24. Februar 2020 fährt in der nordhessischen Stadt Volkmarsen ein Auto in die Zuschauermenge, die einfach nur fröhlich den Rosenmontag feiern wollte.

Ein Jahr nach der Auto-Attacke auf den Rosenmontagsumzug in Volkmarsen erinnert Hessen an die Gewalttat mit Dutzenden Verletzten.Geplant ist ein ökumenischer Gottesdienst (18.00 Uhr) in der evangelischen Kirche der nordhessischen Stadt. Dab