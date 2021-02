Tränengas steigt aus Teilen eines Gefängnisses in der Stadt Cuenca auf, in dem ein Häftlingsaufstand ausbrach. Bei mehreren Gefangenenmeutereien in Ecuador sind Dutzende Menschen ums Leben gekommen.

Marcelo Suquilanda/AP/dpa

Guayaquil. Die Streits werden mit Pistolen, Macheten und Messern ausgetragen: In mehreren Haftanstalten Ecuadors toben blutige Auseinandersetzungen unter den Gefangenen.

Bei heftigen Kämpfen zwischen rivalisierenden Banden sind in mehreren Gefängnissen in Ecuador fast 80 Menschen ums Leben gekommen.Mindestens 79 Häftlinge seien bei den blutigen Auseinandersetzungen in vier Strafanstalten in Guayaquil, Cuenc