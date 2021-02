Prinz Philip befindet sich seit Dienstag vergangener Woche im Krankenhaus.

dpa/Adrian Dennis

London. Der Ehemann der Queen ist am 16. Februar auf Anraten seiner Ärzte "vorsorglich" in eine Klinik gebracht worden. Nun gibt Prinz William Auskunft über den Gesundheitszustand.

Der britische Prinz William (38) hat sich am Montag über den Gesundheitszustand seines Opas, Prinz Philip, geäußert. "Es geht im okay, er steht unter Beobachtung", sagte der Zweite in der britischen Thronfolge über den 99 Jahre alten Mann v