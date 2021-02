Benjamin Netanjahu, Ministerpräsident von Israel, stellte den Grünen Pass vor.

dpa/Tal Shahar

Tel Aviv. Menschen, die gegen Corona geimpft sind, dürfen in Israel wieder ein Stück weit in das alte Leben zurückkehren. Fitnessstudios, Restaurants und Kultureinrichtungen: Sobald man den Grünen Pass vorzeigt, darf man all diese Freizeiteinrichtungen wieder besuchen.

