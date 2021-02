Steigende Inzidenz und Neuinfektionen: Die aktuellen Corona-Zahlen vom Sonntag.

Berlin . Die Inzidenz steigt, es gibt deutlich mehr Neuinfektionen als am Sonntag vergangener Woche. Die Reproduktionszahl erreicht den höchsten Wert seit mehreren Wochen.

Trotz des strengen Lockdowns ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland erneut gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Sonntag 7676 neue Fälle binnen eines Tages. Das sind 1562 mehr als am Sonntag vor einer Woche. A