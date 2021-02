Ein Trümmerteil eines Flugzeugs liegt auf einer mit Polizeiband abgesperrten Fläche.

David Zalubowski/AP/dpa

Denver. Alptraum-Szenario in der Luft und am Boden: Kurz nach dem Start eines Passagierflugzeugs in den USA fällt ein Triebwerk aus, Teile stürzen zu Boden. Ein ähnlicher Zwischenfall ereignet sich am selben Tag in den Niederlanden.

Massive Flugzeugteile sind nach dem Ausfall eines Triebwerks unweit der US-Stadt Denver im Bundesstaat Colorado in Wohngebiete gestürzt. Die Maschine landete am Samstagnachmittag (Ortszeit) sicher am Internationalen Flughafen in Denver.Es g