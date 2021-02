Ein Trümmerteil eines Flugzeugs liegt auf einer mit Polizeiband abgesperrten Fläche.

David Zalubowski/AP/dpa

Denver. Alptraum-Szenario in der Luft und am Boden: Kurz nach dem Start eines Passagierflugzeugs in den USA fällt ein Triebwerk aus, Teile stürzen zu Boden. Etwas Ähnliches ereignet sich in den Niederlanden.

Horror-Szenario mit glücklichem Ausgang: Große Flugzeugteile sind nach dem Ausfall eines Triebwerks unweit der US-Stadt Denver im Bundesstaat Colorado als Trümmer in Wohngebiete gestürzt.Die Boeing 777 landete am Samstagnachmittag (Ortszeit