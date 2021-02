Militär in Myanmar schießt mit scharfer Munition auf Demonstranten

Die Protestanten in Myanmar fordern Freiheit für die entmachtete Regierung.

imago images/ZUMA Wire

Mandalay. Seit drei Wochen dauern die Proteste gegen den Militärputsch in Myanmar an. Nun hat das Militär das Feuer auf Demonstranten eröffnet. Mindestens zwei Menschen starben in der zweitgrößten Stadt des südostasiatischen Landes Mandalay.

Bei den Protesten gegen die Militärjunta in Myanmar sind am Samstag mindestens zwei Menschen durch Sicherheitskräfte getötet worden. Etwa 30 weitere Menschen wurden in Mandalay verletzt, wie Rettungskräfte der Nachrichtenagentur AFP bericht