Erinnerung an größtes Grubenunglück Deutschlands

Ein Bergmann steht vor einem Kranz am Ehrenmal auf dem Friedhof in Bergkamen.

Fabian Strauch/dpa

Bergkamen. Vor 75 Jahren starben beim größten Grubenunglück der deutschen Geschichte mehr als 400 Bergleute. Die meisten Opfer konnten nicht geborgen werden. Am Jahrestag gibt es eine kleine Gedenkfeier.

In Bergkamen im Ruhrgebiet ist am Samstag zum 75. Mal der 405 Toten des größten Bergbauunglücks der deutschen Geschichte gedacht worden.Am 20. Februar 1946 verloren in der Schachtanlage Grimberg 3/4 des Steinkohlebergwerks Monopol 402 Bergl