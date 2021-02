Fünf Dinge, die wir am Winter nicht vermissen werden

Blühende Krokusse am Elbufer in Dresden.

Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. Schneestiefel ade: Das Wochenende verspricht frühlingshaft zu werden. Mit Temperaturen bis 20 Grad lädt das Wetter zum Spazierengehen. Winter, was war das noch gleich? Ein Rückblick zum Abschied.

Nach der Kältewelle kommt das Frühlingserwachen: Am Wochenende könnte zum ersten Mal in diesem Jahr in Deutschland die 20-Grad-Marke geknackt werden. Laut dem Deutschen Wetterdienstes (DWD) dürfen sich die Menschen teilweise auf Grillwetter