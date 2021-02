Kim Kardashian hat die Scheidung von Rapper Kanye West eingereicht.

Ian West/PA Wire/dpa

Los Angeles. Jeder ist für sich berühmt, doch fast sieben Jahre lang standen sie als Ehepaar zusammen im Rampenlicht: für Reality-Star Kim Kardashian und Rapper Kanye West kommt nun das Ehe-Aus.

In Italien feierten sie vor knapp sieben Jahren eine Traumhochzeit - jetzt stehen Kim Kardashian (40) und Kanye West (43) vor dem Ehe-Aus. Der US-Reality-Star hat die Scheidung von dem Rapper („Jesus is King“) eingereicht.Der Antrag sei am