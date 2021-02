Reiseanbieter akzeptiert nur Geimpfte in seinen Hotels – Kunden rufen zum Boykott auf

Ein Reiseanbieter akzeptiert nur Geimpfte in seinen Hotels.

imago images/Panthermedia

Düsseldorf. Erstmals überhaupt kündigt ein Reiseanbieter an, dass nur noch Menschen in den Hotels akzeptiert werden, die bereits gegen Corona geimpft sind. Damit wolle man die höchste Sicherheit bieten, heißt es vom Unternehmen.

Der Düsseldorfer Reiseveranstalter Alltours will vom Herbst an in seinen eigenen Urlaubshotels der Marke Allsun nur noch Gäste mit einer Corona-Impfung beherbergen. Diese Regel solle voraussichtlich ab dem 31. Oktober gelten, teilte das Unt