Spektakulärer Überfall auf Geldtransporter in Berlin

Auf dem Berliner Kurfürstendamm ist ein Geldtransporter überfallen worden. Mehrere Täter sind geflüchtet, zwei Wachleute sollen verletzt worden sein.

Bernd von Jutrczenka/dpa

Berlin. Auffällig viele Überfälle auf Geldboten kamen zuletzt zusammen. Leere Straßen in der Corona-Pandemie erleichtern das Entkommen. Nun ist es wieder passiert, an Berlins berühmtester Einkaufsstraße.

Auffälliger und besser sichtbar geht es kaum. Mit ihrer leuchtend orangefarbenen Kleidung erinnern die Räuber an Müllarbeiter. An der bekannten Berliner Einkaufsstraße Ku'damm überfallen sie am Freitagvormittag einen Geldtransporter, bedroh