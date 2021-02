Der britische Prinz Philip bleibt „vorsorglich“ im Krankenhaus.

Paul Edwards/The Sun/Press Association/dpa

London. Er muss sich noch etwas in Geduld üben: Prinz Philip bleibt zur Beobachtung im Krankenhaus. Derweil absolviert die Queen ihre Termine.

Prinz Philip (99) bleibt bis zur kommenden Woche im Krankenhaus. Der Ehemann von Queen Elizabeth II. werde sich weiterhin zur „Beobachtung und Ruhe“ in der Klinik in London aufhalten, berichteten britische Medien am Freitag unter Berufung a