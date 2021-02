Zwei Tote bei Attacke in psychiatrischer Klinik in Lüneburg

Nach dem gewaltsamen Tod eines Patienten in einer psychiatrischen Klinik in Lüneburg gibt es ein weiteres Todesopfer.

Philipp Schulze/dpa

Lüneburg. Ein junger Mann begibt sich freiwillig zur stationären Behandlung in eine psychiatrische Einrichtung. Die Klinik sieht keine Hinweise auf eine Fremdgefährdung, doch dann eskaliert die Situation.

In einer psychiatrischen Klinik in Lüneburg sind bei einer Attacke zwei Patienten gestorben und zwei Krankenpflegerinnen sowie ein Polizist verletzt worden. Dringend tatverdächtig ist ein 21-Jähriger, der überwältigt wurde und in Gewahrsam