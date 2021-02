Ansturm befürchtet: Diese Touristen-Hotspots sollten Sie am Wochenende lieber meiden

In Norddeutschland werden am Wochenende frühlingshafte Temperaturen erwartet. Es könnte zu einem Besucheransturm an den Küsten kommen.

Sina Schuldt/dpa

Hamburg. An den Touristen-Hotspots an Nord- und Ostsee könnte es am Wochenende voll werden. Frühlingshaftes Wetter wird erwartet.

Nach Schnee und Kälte dürfen sich die Menschen in Norddeutschland am kommenden Wochenende über frühlingshafte Temperaturen freuen: T-Shirt-Wetter statt Thermo-Unterwäsche. Vor wenigen Tagen noch säumten viele Menschen die Hügel und Berge, u