Taschenrechner am Steuer: Karlsruhe schließt Gesetzeslücke

Wenn Autofahrer von Geräten abgelenkt sind, können lebensgefährliche Situationen entstehen. (Symbolbild)

imago images/Joko

Karlsruhe. Der Bundesgerichtshof hat eine Regelung in der Straßenverkehrsordnung präzisiert.

Autofahrer dürfen am Steuer keinen Taschenrechner bedienen. Ein solches elektronisches Gerät diene der Information und sei damit laut Straßenverkehrsordnung verboten, teilte der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Donnerstag mit. Wer al