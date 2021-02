In einem Verwaltungsgebäude in Neckarsulm (Baden-Württemberg) hat es am Mittwochnachmittag eine Explosion gegeben.

Neckarsulm. Erst explodiert am Werksgelände eines Getränkeherstellers in Eppelheim ein Paket in den Händen eines Mitarbeiters. Am Tag drauf folgt eine Explosion beim Discounter Lidl in Neckarsulm mit drei Verletzten. Muss die Polizei mit einem Wiederholungstäter rechnen?

Die Spuren- und Motivsuche zu zwei Explosionen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen in Baden-Württemberg läuft auf Hochtouren. Noch ist wenig bekannt, die Polizei hält sich bedeckt. "Unsere Ermittlungen dauern an, aber aktuell gibt es da nich