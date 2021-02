Der britische Prinz Philip ist ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Paul Edwards/The Sun/dpa

London. Sorge um Prinz Philip: Der Ehemann der Queen ist auf Anraten seiner Ärzte "vorsorglich" in eine Klinik gebracht worden.

Prinz Philip, der Ehemann von Queen Elizabeth II., ist in eine Klinik eingeliefert worden. Der Herzog von Edinburgh (99) sei auf Anraten seiner Ärzte am Dienstagabend "vorsorglich" in das private King-Edward VII-Krankenhaus in London gebrac