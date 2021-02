Die Virusmutation verbreitet sich weltweit.

imago images/Hindustan Times

Genf. Die Corona-Mutation B117 ist nicht nur in Deutschland angekommen. Zahlreiche andere Länder kämpfen gegen die britische Virusvariante, wie Zahlen der Weltgesundheitsorganisation zeigen. Nach vorsichtigen Schätzungen ist die Variante gut ein Drittel ansteckender als das ursprüngliche Virus.

Die zuerst in Großbritannien aufgetretene und besonders ansteckende Variante des Coronavirus ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in mittlerweile 94 Ländern nachgewiesen worden. Das teilte die Organisation am späten Dienst