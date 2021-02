Polizeiautos stehen in einem Waldstück zwischen Babelsberg und Dreilinden. Über Wochen hinweg hatten Meldungen von gewalttätigen Übergriffen auf Frauen überwiegend im Berliner Südwesten große Verunsicherung und Besorgnis ausgelöst.

Julian Stähle/dpa-Zentralbild/dpa/Archiv

Berlin. Mal verfolgte er seine Opfer auf dem Fahrrad, mal zu Fuß. Auf entlegenen Wegen soll er die jungen Frauen attackiert, gewürgt und vergewaltigt haben. Nun steht ein 30-Jähriger in Berlin vor Gericht.

Die 14-Jährige war an einem Sommerabend 2020 mit ihrem Fahrrad in der Nähe des Berliner Wannsees unterwegs, als sie plötzlich von einem Fremden gepackt, mit einem Schraubenzieher bedroht, gewürgt und in einem Waldstück vergewaltigt wurde. U