Die Bilder von Ferhat Unvar, Hamza Kurtović, Said Nesar Hashemi, Gökhan Gültekin, Mercedes Kierpacz, Vili Viorel Păun, Sedat Gürbüz, Fatih Saraçoğlu und Kaloyan Velkov (von links nach rechts) wurden nach dem Anschlag am Brüder-Grimm-Nationaldenkmal aufgehängt.

imago images/rheinmainfoto

Hamburg. Die ARD lässt in einer Dokumentation Betroffene des Terroranschlags in Hanau von ihrem Kampf um Aufmerksamkeit erzählen.

Am Freitag jährt sich zum ersten Mal der rechtsextreme Anschlag von Hanau. In der Nacht des 19. Februar 2020 erschoss ein Attentäter neun Menschen, bevor er seine Mutter und sich selbst tötete. Der Hessische Rundfunk (hr) zeigt am Freitag d