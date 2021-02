Ein Rettungshelfer inspiziert ein zerstörtes Haus im Dorf Nganjuk.

Trisnadi/AP/dpa

Jakarta. In der Regenzeit kommt es in Indonesien öfter zu Erdrutschen. Häufig enden diese für Bewohner betroffener Häuser tödlich - so auch jeztt wieder in Ost-Java.

Bei einem schweren Erdrutsch in der indonesischen Provinz Ost-Java sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. 16 weitere würden noch vermisst, zitierte die Zeitung „Kompas“ einen Behördensprecher.Zwei Verschüttete seien bislang leben