Fällt der Osterurlaub schon wieder flach? Was an Nord-und Ostsee möglich ist

Strandkörbe mit Blick auf das Meer: Die Nord- und Ostsee ist bei deutschen Touristen sehr beliebt.

Priller&Maug/imago-images

Berlin. In sechs Wochen ist Ostern. Ob und wie dann Deutsche Urlaub an der Nord- oder Ostsee machen können, ist noch unklar. So ist der Stand der Dinge.

Für viele deutsche Bundesbürger ist die Vorfreude auf den bevorstehenden Urlaub in diesem Jahr riesig. Endlich einmal wieder ohne Sorgen verreisen, Strandspaziergänge machen und einfach die Natur genießen und sich in einem schönen Hotel ver