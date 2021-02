Carlos Menem, ehemaliger Präsident von Argentinien, ist im Alter von 90 Jahren gestorben.

Natacha Pisarenko/dpa

Buenos Aires. Carlos Menem war von 1989 bis 1999 Präsident des Landes. Menem saß zuletzt noch als Senator im Abgeordnetenhaus.

Der ehemalige argentinische Präsident Carlos Menem ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Das meldete die Nachrichtenagentur Télam unter Berufung auf Angehörige. Menem starb demnach am Sonntag in einer Klinik in Buenos Aires, in die er im De