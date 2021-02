Bundespolizei kontrolliert Einreisende an der bayerisch-tschechischen Grenze bei Märching im Landkreis Tirschenreuth. Die verschärften deutschen Einreiseregeln an den Grenzen zu Tschechien und zum österreichischen Bundesland Tirol zum Schutz vor gefährlichen Varianten des Coronavirus sind in der Nacht zu Sonntag in Kraft getreten.

Matthias Balk/dpa

Berlin. Angesichts der ausbreitenden Corona-Mutationen führt Deutschland strenge Grenzkontrollen ein. Die strikten Einreiseregeln gelten ab heute. Horst Seehofer kündigt Wartezeiten an und erwartet eine bestimmte Verordnung.

Die verschärften deutschen Einreiseregeln an den Grenzen zu Tschechien und zum österreichischen Bundesland Tirol sind in der Nacht zu Sonntag in Kraft getreten – und sorgen für Unmut in den betroffenen Nachbarstaaten und der EU. Bundes