Das nach einem Erdbeben und Tsunami zerstörte Kernkraftwerk Fukushima Daiichi. Am Samstag bebte die Erde erneut, doch Schäden und Verletzte wurden bislang noch nicht berichtet.

Kyodo/dpa

Fukushima. Wieder bebt in Japan die Erde. Nach der Katastrophe in Fukushima vor fast genau zehn Jahren gilt einem Atomkraftwerk in der betroffenen Region besondere Aufmerksamkeit. Gefahr durch einen Tsunami gab es diesmal jedoch nicht.

Ein schweres Erdbeben hat am späten Samstagabend (Ortszeit) den Nordosten Japans erschüttert. Es gebe keine Gefahr durch einen Tsunami, gab die Wetterbehörde bekannt. Die Erschütterung hatte eine Stärke von 7,1, wie der Fernsehsender NHK be