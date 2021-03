Friseure haben seit dem 1. März in Deutschland wieder geöffnet. Welche Hygiene-Regeln zu beachten sind.

dpa/Robert Michael

Berlin . Die Friseursalons sind wieder geöffnet. Welche Hygieneregeln beim ersten Haarschnitt nach dem Lockdown gelten.

Nach zweieinhalb Monaten dürfen bundesweit die Friseure wieder öffnen. So mancher wollte seine Kunden so früh wie möglich bedienen können und öffnete bereits um Mitternacht. So wie Henry Riehl aus Hamburg, der zwei Läden mit Namen "Stadttei