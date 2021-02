Hasskommentare im Netz kann Betroffenen im schlimmsten Fall den Lebenswillen nehmen.

colourbox.de

Berlin. Jedes Jahr sterben in Deutschland fast 10.000 Menschen durch Suizid. Der Verein "Freunde fürs Leben" will das ändern.

Nach dem die frühere "Germanys Next Topmodel"-Kandidatin Katarzyna "Kasia" Lenhardt am Dienstag tot in ihrer Wohnung aufgefunden wurde, zeigen sich zahlreiche Nutzer in den Sozialen Medien über das so genannte Cybermobbing erschüttert.