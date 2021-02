In Jena müssen tausende Haushalte bei Minusgraden die Nacht ohne Heizung verbringen.

dpa/Bodo Schackow

Jena. Im thüringischen Jena ist die Fernwärmeversorgung unterbrochen – tausende Haushalte müssen die Nacht ohne Heizen durchstehen. Die Stadt hebt die Kontaktbeschränkungen auf.

Nach einer Havarie an einer Fernwärmeleitung ist im thüringischen Jena am Mittwoch der Katastrophenfall ausgerufen worden. Die Fernwärmeversorgung sei in Teilen von Jena-Nord unterbrochen, teilte die Stadt mit. Etwa 6500 Haushalte seien bet