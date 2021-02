Nach der kältesten Nacht des Jahres: Gefrierschrank-Temperaturen halten an

Klirrende Kälte in Deutschland: Bei klarem Himmel über Schnee kann es nachts sogar wieder minus 20 Grad kalt werden.

dpa/Bodo Schackow

Offenbach. Die Nacht auf Mittwoch war die bisher kälteste Nacht des Jahres. Gebietsweise kühlte es auf unter minus 20 Grad ab. Die Gefrierschrank-Temperaturen halten an.

Wer nach der bisher kältesten Nacht des Jahres auf wärmende Temperaturen hofft, muss sich in Geduld üben: Die nächtlichen Gefrierschrank-Gefühle in Deutschland halten nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) noch an – auch wenn es wo