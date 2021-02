Wie die Hochzeit meiner Nichte in der Pandemie zum Krimi wird

Wie viele Gäste werden bei der Hochzeit wohl mitfeiern dürfen? Das fragen sich in der Pandemie derzeit viele heiratswillige Paare.

Frank Rumpenhorst/dpa

Osnabrück/Augsburg. Die Deutsche Marie und der Niederländer Tijn verliebten sich in Kanada, überstanden die Fernbeziehung und verlobten sich in Neuseeland. Droht nun ihre Traumhochzeit unter Corona-Bedingungen zu platzen?

„Wir heiraten! Wij gaan trouwen! We are getting married!“ steht auf der Karte aus Bayern, die ich aus meinem Briefkasten ziehe. Über dem Text das Selfie eines strahlenden jungen Paares. Es sind meine Nichte Marie und ihr niederländischer Pa