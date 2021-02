An Bord des Kreuzfahrtschiffes "Mein Schiff 2" von Tui Cruises gibt es einen Corona-Ausbruch.

imago images/Future Image

Hamburg. Die Corona-Infektionen an Bord des Kreuzfahrtschiffes wurden am Ende einer Reise zu den Kanarischen Inseln festgestellt.

Nach vier positiven Corona-Fällen an Bord des Kreuzfahrtschiffes "Mein Schiff 2" sind mehrere Passagiere und Crewmitglieder auf Gran Canaria in Quarantäne. Die Gäste seien am Ende der Reise in der vergangenen Woche positiv auf Covid-19 gete