Polizeiwagen kommen in der Nacht an dem Ort in in Brandenburg an der Havel an, an dem ein neugeborenes Baby im Freien ausgesetzt wurde.

Cevin Dettlaff/dpa-Zentralbild/dpa

Brandenburg an der Havel. Das neugeborene Baby, das eine junge Frau in Brandenburg an der Havel nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei allein zur Welt gebracht hat, ist wohlauf.

„Es ist aufgewärmt und es geht ihm gut“, sagte eine Sprecherin des Klinikums Brandenburg am Dienstagvormittag. Es sei unterkühlt gewesen, aber jetzt sei sein Zustand stabil. Die junge Mutter, die nach Angaben der Polizeidirektion West Mitte