Paris Hilton äußert sich vor Gericht zu den Misshandlungen, die sie nach eigenen Angaben in einem Internat erlebt hat.

Berlin. Vor einem Gericht in Utah hat Hotelerbin Paris Hilton über ihre Zeit im Internat ausgesagt, in dem sie als Jugendliche misshandelt wurde.

Unter Tränen sprach Paris Hilton vor einem Gericht über die Folter, die sie in den 1990er-Jahren an der Provo Canyon School in Utah erlebt hat, wie das Magazin "People" berichtet. Bereits in ihrer Youtube-Doku "This is P