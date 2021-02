Nach Brand in Nürnberger Kraftwerk: Wärmeversorgung stabil

Rauchwolken stehen nach einem Brand über einem Kraftwerk des Versorgers Uniper in Nürnberg.

Bauernfeind/NEWS5/dpa

Nürnberg. Eisige Kälte herrscht in weiten Teilen der Republik. In Nürnberg ist nun auch noch ein Kraftwerk ausgefallen, das die Stadt mit Fernwärme versorgt.

Nach dem Brand in einem Nürnberger Großkraftwerk sollen die Menschen in den zwei betroffenen Stadtteilen nicht frieren müssen. Die Wärmeversorgung sei stabil, teilte die Stadtverwaltung am Abend mit.„Es wird nach jetzigem Stand eine etwas k