Schnee ist nicht schlimm - im Gegenteil.

Lisa Senker

Osnabrück. Wie schaffen es nur Österreicher, Russen oder Skandinavier lässig mit dem Schnee zu leben? Wenn er fällt, ist die Zeit zu spazieren, nicht ihn zu politisieren.

Ob es sich nun um eine Schneekatastrophe handelt? Naja. In jedem Fall hat es an vielen Stellen im Norden stark geschneit, und die üblichen Erzählungen setzen ein.Erzählung Nummer 1: „Chaos! Nichts wird geräumt!“ Ist in diesem Falle falsch.